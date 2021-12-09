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NEWSru.co.il :: Экономика9 декабря 2021 г., 14:29

Шакед: Беннет принял решение использовать "борт номер 1"

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Шакед: Беннет принял решение использовать "борт номер 1"

Министр внутренних дел и второй номер в партии "Ямина" Айелет Шакед заявила в эфире радиостанции "Кан Бет", что премьер-министр Нафтали Беннет принял решение использовать самолет, закупленный и переоборудованный для полетов главы правительства и президента Израиля.

По словам Шакед, "нет смысла оставлять самолет простаивать без пользы в ангаре "Авиационной промышленности" и тратить деньги на фрахтовку коммерческих рейсов".

Накануне, 8 декабря, работники "Авиационной промышленности", занимавшейся переоборудованием самолета, официально сняли с него наклейку Experemintal, указывающую, что самолет находится на стадии тестирования.


До сих пор в "Крыло Сиона" были вложены 750 миллионов шекелей, однако использовать его можно будет только после официального объявления министерством главы правительства о приеме самолета на свой баланс.

Напомним, что ранее и Беннет, и сменный премьер-министр Яир Лапид давали понять, что использование "борта номер 1", получившего название "Канаф Цион" ("Крыло Сиона") чрезвычайно дорого и нерентабельно. В частности, Яир Лапид уже предлагал продать самолет какой-нибудь иностранной авиакомпании.

Также критики отмечали нецелесообразность использования самолета Boeing 767-300ER, приобретенного Израилем после того, как он был в эксплуатации 20 лет. В самолете были обнаружены технические неисправности, он "прожорлив" и неэкономичен в процессе эксплуатации, запчасти для него найти трудно, и они стоят очень дорого.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 ноября 2021
На следующей неделе будет решаться судьба "борта номер один", приобретенного для Нетаниягу
 

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