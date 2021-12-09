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NEWSru.co.il :: Экономика9 декабря 2021 г., 10:57

Стартап Wizz, мобилизовав у инвесторов $250 млн, отправил 80 работников на недельный отдых на Маврикии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Стартап Wizz, мобилизовав у инвесторов $250 млн, отправил 80 работников на недельный отдых на Маврикии

Израильский стартап Wizz, основанный в 2020 году и действующий в сфере кибербезопасности, в октябре 2021 года мобилизовал у инвесторов 250 миллионов долларов, исходя из оценки стоимости в 6 миллиардов долларов.

Как сообщает "Калькалист", чтобы отметить это событие и поощрить работников, руководство стартапа решило отправить весь штат, 80 человек, на пятидневный отдых на острове Маврикий, расположенном в Индийском океане у южной оконечности Африки, сообщает "Калькалист".

С работниками на Маврикий отправился ведущий израильской версии телешоу "Исардут" ("Выживание", израильская версия шоу, известного в России как "Последний герой") Гай Зуарец, который организовал им подобие шоу на одном из пляжей острова.


Семьи работников, оставшиеся в Израиле, получили в подарок от компании праздничный ужин.

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