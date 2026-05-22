Роспуск Кнессета, закон о призыве и дело Гофмана. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

В мае 2019 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу лихорадочно искал выход. Завершались дни, отведенные ему на формирование правительства, глава НДИ Авигдор Либерман отказывался подписать коалиционное соглашение без оговоренной формы закона о призыве, ультраортодоксальные партии отказывались принять требования Либермана. Выход не нашелся, и страна отправилась на повторные выборы, войдя в долгий цикл досрочных парламентских выборов.

Сегодня премьер-министр Биньямин Нетаниягу снова ищет выход. Он то ли поверил, то ли решил не проверять степень достоверности угроз ультраортодоксов развалить блок и пойти после выборов с оппозицией. "В 1999 году "Яадут а-Тора" и ШАС уже были в коалиции с Бараком. Почему не представить, что Айзенкот сговорится с ними?" – сказала мне на этой неделе в Кнессете Сари Рот, обозреватель "Харедим 10". Нетаниягу несомненно помнит это, так же как и то, что в 2006 году ультраортодоксы, возмущенные его шагами на посту министра финансов в правительстве Ариэля Шарона, отвернулись от него во время выборов. В окружении Нетаниягу утверждали потом, что активисты ШАС работали вместе с активистами "Кадимы" во главе с Эхудом Ольмертом. С тех пор Нетаниягу таких ситуаций не допускал. Не готов он допустить подобного и сейчас, даже ценой утверждения крайне непопулярного закона о призыве. Не исключено, что прав известный политтехнолог Рони Римон, сказавший мне в эфире "Кан РЭКА", что Нетаниягу рискует повторить путь человека из известной притчи, который и палками был побит, и тухлой рыбы отведал, и из города был изгнан. С другой стороны Нетаниягу всегда очень хорошо моделировал политические ситуации максимально удобно для самого себя. Именно поэтому через неделю он и отметит 30 лет со дня первого избрания на пост премьер-министра.

В оппозиции бурно отпраздновали утверждение в предварительном чтении законопроекта о роспуске Кнессета. Так бурно, как будто забыли, что речь идет о предварительном чтении. На самом деле, оппозицию гораздо более занимает происходящее в комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Едва ли не более всего на свете оппозиционеры хотят, чтобы закон о призыве был принят и желательно в максимально удобном для ультраортодоксов варианте. Это откроет практически неограниченные возможности для нападок на премьер-министра и на его коалицию по одному из кардинальных вопросов предвыборной кампании.

В коалиции, со своей стороны, готовятся построить предвыборную кампанию на военных и геополитических достижениях, а значит все еще рассчитывают на то, что Трамп решится на нанесение сокрушительного удара по Ирану до выборов в Кнессет 26-го созыва. Не меньшие надежды в коалиции связывают с повесткой дня борьбы с deep state, иными словами с продвижением законов юридической реформы. Биньямин Нетаниягу возлагает определенные надежды и на изменение предвыборного списка "Ликуда". В правящей партии этим довольны не все.

Роспуск Кнессета или закон о призыве? Наперегонки со временем

110 депутатов проголосовали в минувшую среду за роспуск Кнессета 25-го созыва. За время работы нынешнего парламента не было вопроса, по которому коалиция и оппозиция голосовали столь дружно. Однако единство это более чем формальное. В оппозиции действительно хотят выборов, причем чем раньше, тем лучше, особенно учитывая, что в опросах ситуация начинает меняться не в пользу оппозиционеров. Разрыв между блоками сокращается, а Бецалель Смотрич впервые за долгое время вроде бы преодолевает электоральный барьер.

В коалиции же, в лучших традициях Биньямина Нетаниягу, всего лишь хотят выиграть время.

График прост. "Если нам удастся провести закон о призыве, выборы состоятся в срок, то есть 27 октября, если нет – они состоятся 8 или 15 сентября", – обрисовал мне в эфире "Кан РЭКА" ситуацию депутат Кнессета Авихай Буарон ("Ликуд"). Учитывая, что между роспуском Кнессета и выборами должно пройти не менее 90 дней, у Нетаниягу осталось всего две-три недели для завершения процесса утверждения закона о призыве. Всю минувшую неделю глава правительства посвятил двум основным вопросам: подготовке к возобновлению военных действий в Иране и к переговорам с депутатами от "Ликуда", возражавшими против законопроекта. Незадолго до праздника Шавуот партии "Дегель а-Тора" было передано радостное для них известие: у коалиции есть большинство, "закон Бисмута" будет утвержден.

Даже не присутствуя на встречах Нетаниягу с нелояльными депутатами, несложно догадаться, как именно их убеждали изменить свое мнение. От убеждения в недопустимости "обвала правого правительства", через обещания внести изменения в текст законопроекта, до явного предупреждения о политических последствиях, например на праймериз. Неясно, кто из депутатов изменил свое мнение под влиянием бесед с премьер-министром и его приближенными. Голосование в любом случае, не позднее 13 июня, чтобы успеть провести выборы 15 сентября. Если вообще такое голосование состоится. Несмотря на уверенные заявления секретаря правительства Йоси Фукса, на данный момент нет никаких гарантий того, что законопроект будет утвержден. Как уже неоднократно говорилось, никто не может поручиться, что Нетаниягу действительно хочет утвердить закон о призыве.

Список "Ликуда": праймериз или воля Нетаниягу?

Дата выборов еще не объявлена, так же как и дата выборов в предвыборный список правящей ныне партии. В "Ликуде" продолжается противостояние между главой партии премьер-министром Биньямином Нетаниягу и группой влиятельных депутатов во главе с главой экономической комиссии Кнессета Давидом Битаном. Как уже сообщалось, премьер пытается получить согласие на кооптацию в предвыборный список не менее десяти своих представителей. 21 мая стало известно, что в окружении премьер-министра заинтересованы по сути отменить праймериз, расширив общеизраильский список до 35-го места и получив право на кооптацию 10 кандидатов. В общеизраильский список баллотируются действующие депутаты. Новые кандидаты баллотируются по округам и могут делать это только один раз. Передвижение округов на 36-е место и далее делают появление новых кандидатов в списке "Ликуда" нереальным, а 10 представителей Нетаниягу превратят список в полностью подконтрольный ему. В аппарате "Ликуда" предлагают премьер-министру ограничиться четырьмя именами, однако кооптировать всех в первую десятку. Компромисс в итоге будет найден, Нетаниягу уже занят поиском привлекательных кандидатов, которыми он намерен украсить свой часто критикуемый список.

Проблемы формирования списка касаются не только "Ликуда". На этой неделе стало известно, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отклонил предложение Нетаниягу повторить опыт 2022 года и участвовать в выборах единым с писком с "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем. С точки зрения интересов исключительно партии "Оцма Иегудит" есть логика в решении Бен-Гвира. У него есть свои избиратели, которые без большого восторга относятся к союзу со Смотричем. Бен-Гвир, как говорят в хоккее, предпочитает действовать "может не идеально, но своей пятеркой". Он убежден, что в состоянии набрать девять, а то и 10 мандатов, не делясь при этом со Смотричем, способность которого принести дополнительные голоса в предвыборный список вызывает сомнения, даже при том, что по последним опросам Смотрич преодолевает электоральный барьер. Однако с точки зрения перспектив блока, автономное участие Бен-Гвира и Смотрича может обернуться катастрофой. На прошлых выборах провала МЕРЕЦ и БАЛАД оказалось достаточно, чтобы блок Нетаниягу набрал 64 мандата. На сей раз ситуация может повториться, но только пострадавшим может оказаться блок правых. В политической системе полагают, что отказ Бен-Гвира – не более чем часть его тактики на переговорах в попытке выторговать наилучшие условия формирования будущего списка со Смотричем. Однако имея дело с таким непредсказуемым человеком как Бен-Гвир и помня о крайне напряженных отношениях между лидерами "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит", ничего нельзя прогнозировать с уверенностью.

Оппозиция: троевластие или подготовка к объединению?

На данный момент в оппозиции обозначились три ведущие фигуры: Нафтали Беннет, Гади Айзенкот и Авигдор Либерман. План Беннета путем поспешного союза с Лапидом "застолбить" позицию лидера блока пока себя не оправдывает. Айзенкот продолжает усиливаться в опросах, а учитывая, что Беннет традиционно силен в опросах и слаб на избирательных участках, у бывшего начальника генштаба есть основания для оптимизма. На этой неделе сообщалось о встрече Айзенкота и Беннета. Правильнее всего было бы охарактеризовать эту встречу как заключение пакта о ненападении. Беннет понимает, что на данном этапе объединения с Айзенкотом не будет. Оппозиционеры договорились воздерживаться от взаимных атак, фокусируя усилия на атаках на правительство и его действия. Решение о совместном участии в выборах может быть принято и объявлено за несколько часов до подачи предвыборных списков.

И есть Авигдор Либерман. На этой неделе он обозначил две свои задачи на этих выборах: прежде всего, смена правительства, а затем – получение должности премьер-министра. Но в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Либерман сказал фразу, на которую далеко не все обратили внимание: "В правительстве перемен мы видели, что не обязательно быть главой крупнейшей партии, чтобы стать премьер-министром". Многие в оппозиции опасаются, что в остром желании сменить власть, лидеры оппозиционных партий поведут борьбу друг с другом.

Либерман прав: нет необходимости завоевывать титул крупнейшей партии блока, чтобы претендовать на должность главы правительства. Для этого достаточно получить наибольшее число рекомендаций, и иметь наибольшие шансы на формирование правительства. Либерман полагает, что именно в этих параметрах он обойдет Беннета, Лапида Айзенкота, уже не говоря о Голане и Ганце. Есть те, кто опасаются, что три кандидата предложат каждый самого себя и тем самым оставят ключ к канцелярии премьер-министра в руках Биньямина Нетаниягу.

Объединенный арабский список: новые лидеры или старые модели?

Новый глава партии ХАДАШ Юсуф Джабарин не принял участия в первом после своего избрания заседании фракции в Кнессете. Вместо этого он отправился в Джадэйду-Макр, где в тот день было совершено покушение на главу совета. Опытный политик Джабарин отлично понимает, что от него избиратели ждут в первую очередь шагов по борьбе с преступностью, а затем уже заявлений и политических деклараций. Однако в Кнессете полагают, что с его избранием ничего не изменится в политической тактике и стратегии ХАДАШ. Эта партия продолжит добиваться создания единого списка и вряд ли порекомендует кого-нибудь из глав сионистских партий на пост премьер-министра. 21 мая стало известно, что и БАЛАД – наиболее экстремистская из арабских партий – также готова присоединиться к переговорам о создании Объединенного списка. Что из этого получится – неизвестно, очевидно лишь, что присоединение БАЛАД окончательно выводит арабские партии из числа кандидатов на участие в процессе формирования правительства. Во всяком случае, до тех пор, пока этот технический блок не распадется после выборов.

Назначение Гофмана: соблюдение процедуры или предвестие выборов?

На этой неделе Высший суд справедливости (БАГАЦ) распорядился вернуть вопрос о назначении генерал-майора Романа Гофмана на должность главы "Мосада" на рассмотрение "комиссии Груниса". Комиссии предоставлена неделя, после чего вопрос вернется вместе с новым заключением комиссии на рассмотрение БАГАЦа. Каким бы ни был исход этого разбирательства, уже сейчас очевидно, что дело Гофмана, равно как и дело главы ШАБАКа Давида Зини будут примерами по дискуссии о юридической реформе – дискуссии, которая возобновится после объявления даты выборов.

Лишь один пример. На этой неделе БАГАЦ приказал юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре немедленно передать на рассмотрение премьер-министра отчет, представленный бригадным генералом Г. , и закодированный как секретный. Намеревалась ли Баарав-Миара скрыть документ от глаз премьер-министра или просто "не успела" добиться снятия грифа или хотя бы замены его на более мягкий, или она сознательно пыталась скрыть не поддерживающее ее позицию материалы от второй стороны, пока не выяснено. Очевидно одно: дискуссия о полномочиях юридического советника правительства, о системе взаимоотношений юридической системы с правительством и его звеньями, требует прояснения и прописания в законе. Рискну предположить, что назначение Гофмана будет утверждено, но дискуссия, которую связывают с юридической реформой, продолжится в том числе в ходе предвыборной кампании. Не случайно даже Гади Айзенкот упомянул на этой неделе реформу юридической системы в качестве одного из своих предвыборных обещаний. Поживем – увидим.