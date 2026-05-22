NYT: Иран обсуждает с Оманом сбор платежей за "услуги" в Ормузском проливе

Иран обсуждает с Оманом возможность совместного взимания платежей в Ормузском проливе, несмотря на возражения президента США Дональда Трампа и его администрации, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По оценке издания, сам факт таких консультаций может свидетельствовать о том, что США и Иран пока далеки от завершения войны.

Два источника заявили NYT, что Тегеран не планирует вводить плату непосредственно за проход судов через пролив, однако обсуждает сборы за "услуги".

Два иранских источника утверждают, что Оман готов использовать свое влияние на соседние страны региона – включая Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, а также США – для продвижения этой схемы, поскольку она может принести значительную экономическую выгоду.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа, а любые попытки изменить режим судоходства в этом районе вызывают обеспокоенность Вашингтона и стран Персидского залива.