В нынешнем году ветераны Второй мировой получили примерно на 2800 шекелей больше

В соответствии с поправкой к Закону о ветеранах Второй мировой войны, принятой по инициативе председателя финансовой комиссии кнессета депутата Алекса Кушнира (НДИ), ежегодное пособие ветеранам увеличено с 35% от среднемесячной заработной платы до суммы, равной 60% от среднемесячной заработной платы. В абсолютных цифрах это примерно 6480 шекелей в сравнении с примерно 3690 шекелей в прошлом году, сообщает пресс-служба НДИ.

Поправка была принята в октябре прошлого года усилиями парламентской фракции НДИ и лично министров Либермана и Форера, а также председателя Союза ветеранов Второй мировой войны Авраама Гринзайда. Средства на реализацию повышения ветеранского пособия были заложены в принятый тогда государственный бюджет.

Депутат кнессета Алекс Кушнир: "Я поздравляю всех нас и особенно наших дорогих ветеранов с праздником Победы над нацизмом. Я рад, что при первой же возможности в рамках обсуждения бюджета мы смогли выделить дополнительные средства тем, кому мы обязаны жизнью. Помним вас и ваш подвиг не только 9 мая, а каждый день и каждый час".