Экономика

С начала войны резко снизился спрос на аренду жилья без защищенного помещения

время публикации: 10 апреля 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 07:50
С начала войны резко снизился спрос на аренду жилья без защищенного помещения
Gili Yaari / Flash 90

Согласно данным платформы Yad2, с начала войны спрос на аренду квартир с защищенным помещением (МАМАД) вырос почти на 3%, тогда как спрос на квартиры без такого помещения упал более чем на 18%.

Наиболее заметный скачок спроса на квартиры с МАМАДом зафиксирован в районе Хадеры и окрестностей - почти 25%, тогда как спрос на квартиры без защищённой комнаты в том же районе упал почти на 18%.

На севере спрос на квартиры без МАМАДа снизился на 21,6%, в центре – на 22%, в Иерусалиме – на 19,5%.

