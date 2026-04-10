С начала войны резко снизился спрос на аренду жилья без защищенного помещения

Согласно данным платформы Yad2, с начала войны спрос на аренду квартир с защищенным помещением (МАМАД) вырос почти на 3%, тогда как спрос на квартиры без такого помещения упал более чем на 18%.

Наиболее заметный скачок спроса на квартиры с МАМАДом зафиксирован в районе Хадеры и окрестностей - почти 25%, тогда как спрос на квартиры без защищённой комнаты в том же районе упал почти на 18%.

На севере спрос на квартиры без МАМАДа снизился на 21,6%, в центре – на 22%, в Иерусалиме – на 19,5%.