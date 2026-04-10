Экономика

Минэнергетики продвигает строительство нового НПЗ в Негеве

Нефть и газ
Энергия
время публикации: 10 апреля 2026 г., 07:19 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 07:21
Минэнергетики продвигает строительство нового НПЗ в Негеве
Liron Moldovan/FLASH90

Министр энергетики Эли Коэн продвигает проект решения, кардинально меняющий государственную политику в отношении нефтеперерабатывающих предприятий Израиля.

На текущий момент официальная политика предусматривает закрытие израильских НПЗ в Хайфе и Ашдоде с переходом на импорт топлива из-за рубежа.

Новый проект министерства энергетики предлагает построить новый НПЗ на плато Ротем в Негеве, сообщает служба новостей N12.

Данная инициатива соответствует рекомендациям государственного контролера, в феврале этого года рекомендовавшего пересмотреть решение о закрытии НПЗ.

Согласно проекту, на плато Ротем - в отдалённом от жилых массивов районе близ Димоны - будет возведён «гибридный» НПЗ, способный в перспективе производить как традиционное, так и «зелёное» топливо.

