Региональный совет Маале-Йосеф отменил занятия в школах на "линии противостояния"

Региональный совет Маале-Йосеф принял решение об отмене занятий в учебных заведениях в населенных пунктах на границе с Ливаном.

Глава регионального совета Маале-Йосеф Шимон Гуэта заявил, что он не позволит, чтобы "дети или педагоги стали мишенью врага". По его словам, в условиях постоянных атак, "безопасность детей важнее любых других соображений".

В сообщении, разосланном родителей детей, говорится, что решение касается только вторника, 26 мая.