Региональный совет Маале-Йосеф отменил занятия в школах на "линии противостояния"
время публикации: 25 мая 2026 г., 18:43 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 18:48
Региональный совет Маале-Йосеф принял решение об отмене занятий в учебных заведениях в населенных пунктах на границе с Ливаном.
Глава регионального совета Маале-Йосеф Шимон Гуэта заявил, что он не позволит, чтобы "дети или педагоги стали мишенью врага". По его словам, в условиях постоянных атак, "безопасность детей важнее любых других соображений".
В сообщении, разосланном родителей детей, говорится, что решение касается только вторника, 26 мая.