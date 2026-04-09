Почта Израиля обещает доставить 4 миллиона застрявших посылок за две недели
время публикации: 09 апреля 2026 г., 22:46 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 22:46
Согласно данным Почты Израиля, на сегодняшний день доставки в Израиль в пунктах сбора по всему миру ожидают около 4 миллионов посылок, застрявших из-за войны.
По оценкам компании, потребуется не менее двух недель, чтобы ликвидировать этот разрыв.
За 40 дней операции "Рычание льва" в Израиль поступило лишь около 1,5 млн посылок, в то время как в обычное время страна получает свыше миллиона посылок в неделю.