Почта Израиля обещает доставить 4 миллиона застрявших посылок за две недели

Согласно данным Почты Израиля, на сегодняшний день доставки в Израиль в пунктах сбора по всему миру ожидают около 4 миллионов посылок, застрявших из-за войны.

По оценкам компании, потребуется не менее двух недель, чтобы ликвидировать этот разрыв.

За 40 дней операции "Рычание льва" в Израиль поступило лишь около 1,5 млн посылок, в то время как в обычное время страна получает свыше миллиона посылок в неделю.