Чешская авиакомпания SmartWings возобновит полеты в Израиль с 15 апреля

Чешская авиакомпания SmartWings возобновит регулярные рейсы в Тель-Авив с 15 апреля, сообщили в авиакомпании.

Компания SmartWings заявляет, что будет выполнять семь рейсов в неделю в Тель-Авив, при этом учитывая ситуацию в сфере безопасности в Израиле и следуя указаниям властей.

Напомним, что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines договорилась о покупке SmartWings в декабре прошлого года.