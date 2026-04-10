Чешская авиакомпания SmartWings возобновит полеты в Израиль с 15 апреля
время публикации: 10 апреля 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 18:06
Чешская авиакомпания SmartWings возобновит регулярные рейсы в Тель-Авив с 15 апреля, сообщили в авиакомпании.
Компания SmartWings заявляет, что будет выполнять семь рейсов в неделю в Тель-Авив, при этом учитывая ситуацию в сфере безопасности в Израиле и следуя указаниям властей.
Напомним, что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines договорилась о покупке SmartWings в декабре прошлого года.