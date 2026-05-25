x
25 мая 2026
|
последняя новость: 22:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
25 мая 2026
|
25 мая 2026
|
последняя новость: 22:55
25 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Ашдодский порт открыл 100 новых вакансий для докеров

Рынок труда
Ашдод
Инфраструктура
время публикации: 25 мая 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 22:36
Ашдодский порт открыл 100 новых вакансий для докеров
Yonatan Sindel/Flash90

Председатель совета директоров компании "Порт Ашдода" Шауль Шнайдер и руководство порта утвердили решение об открытии набора 100 новых докеров для улучшения работы порта.

Решение о найме новых работников принято по указанию министра транспорта Мири Регев и гендиректора министерства Моше Бен-Закана в целях повышения эффективности приема судов и грузов, поступающих в порт.

Прием заявок на работу в порту открыт до 18 июня.

На первом этапе новые докеры будут приняты на работу сроком на 24 месяца с правом компании продлить контракт ещё на 12 месяцев.

В обязанности докеров входят погрузка и разгрузка грузов с судов, стоящих в порту, с соблюдением требований эффективности, правил безопасности и мер по предотвращению ущерба.

В числе обрабатываемых грузов – контейнеры, цемент, металлопрокат, а также разгрузка и складирование импортных автомобилей на территории порта.

Работы выполняются с применением соответствующего оборудования – кранов, цепей, строп и т.д. – в полном соответствии с правилами охраны труда, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook