Ашдодский порт открыл 100 новых вакансий для докеров

Председатель совета директоров компании "Порт Ашдода" Шауль Шнайдер и руководство порта утвердили решение об открытии набора 100 новых докеров для улучшения работы порта.

Решение о найме новых работников принято по указанию министра транспорта Мири Регев и гендиректора министерства Моше Бен-Закана в целях повышения эффективности приема судов и грузов, поступающих в порт.

Прием заявок на работу в порту открыт до 18 июня.

На первом этапе новые докеры будут приняты на работу сроком на 24 месяца с правом компании продлить контракт ещё на 12 месяцев.

В обязанности докеров входят погрузка и разгрузка грузов с судов, стоящих в порту, с соблюдением требований эффективности, правил безопасности и мер по предотвращению ущерба.

В числе обрабатываемых грузов – контейнеры, цемент, металлопрокат, а также разгрузка и складирование импортных автомобилей на территории порта.

Работы выполняются с применением соответствующего оборудования – кранов, цепей, строп и т.д. – в полном соответствии с правилами охраны труда, включая обязательное использование средств индивидуальной защиты.