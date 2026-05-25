СМИ: ЦАХАЛ готовится к масштабной атаке на объекты "Хизбаллы"

ЦАХАЛ готовится к масштабной атаке на объекты "Хизбаллы" и ожидает одобрения от политического руководства, сообщает издание "Гаарец".

Вечером 25 мая премьер-министр Биньямин Нетаниягу в социальной сети Instagram опубликовал видео, в котором заявил, что за последние недели были ликвидированы более 600 боевиков и пообещал "усилить удары и нарастить их мощь".

По данным СМИ, Командование тыла обсуждает введение ограничений для населения на севере Израиля. Ожидается, что новые инструкции вступят в силу ближайшей ночью.

Не дожидаясь официального распоряжения Командования тыла, в региональных советах Мате-Ашер и Маале-Йосеф принято решение об отмене занятий в учебных заведениях 26 мая.

Ранее ведущие израильские телеканалы "Кан-11", "Кешет-12", "Решет-13" в вечерних выпусках новостей сообщили, что в Израиле обсуждается возможность расширения операции в Ливане.

По данным "Кан-11", начальник Генштаба Эяль Замир на заседании узкого кабинета предложил включить в план боевых действий нанесение ударов по зданиям в бейрутском квартале Дахия, считающемся оплотом "Хизбаллы".

При этом журналист Барак Равид в своем Х-блоге написал, что источник в Белом доме дал понять, что администрация Трампа поддержит расширение операции против "Хизбаллы". По его словам, "Хизбалла" проигнорировала неоднократные просьбы прекратить атаки против Израиля. "США никогда не потребуют от Израиля пассивно терпеть атаки на его военных и граждан", – заявил он.

В то же время ЦАХАЛ начал атаковать инфраструктуру "Хизбаллы" в различных районах Ливана. Удары были нанесены в глубине территории Ливана, в долине Бекаа.

За последние сутки были атакованы свыше 70 объектов "Хизбаллы" с применением более 80 боеприпасов. В районе Тира были поражены около 10 командных пунктов и складов вооружений. Кроме того, на юге Ливана, в зоне действия израильских сил, ВВС ликвидировали боевиков "Хизбаллы", передвигавшихся на мотоциклах.

Ливанские СМИ сообщают об автомобильных пробках на выезде из бейрутского района Дахия.