25 мая 2026
последняя новость: 00:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Командование тыла сократило финансирование мер безопасности в поселках на границах с Газой

время публикации: 25 мая 2026 г., 23:43 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 23:43
Командование тыла сократило финансирование мер безопасности в поселках на границах с Газой
Tomer Neuberg/Flash90

В понедельник, 25 мая, Командование тыла уведомило региональные и местные советы на границе с сектором Газы о приостановке финансирования части мер безопасности. В частности, больше не будет оплачиваться топливо для машин местных групп безопасности и освещение по периметру ограждения и работа автоматических ворот на въезде в поселки.

Этот шаг в Командовании тыла объяснили бюджетными проблемами: имеющихся средств хватит лишь "на базовое обслуживание".

Решение вызвало резкую реакцию в приграничных населенных пунктах. "Видимо, наступил мир, а нас забыли об этом предупредить", – заявил редакции N12 ответственный за безопасность в одном из поселков.

