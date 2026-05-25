Командование тыла сократило финансирование мер безопасности в поселках на границах с Газой

В понедельник, 25 мая, Командование тыла уведомило региональные и местные советы на границе с сектором Газы о приостановке финансирования части мер безопасности. В частности, больше не будет оплачиваться топливо для машин местных групп безопасности и освещение по периметру ограждения и работа автоматических ворот на въезде в поселки.

Этот шаг в Командовании тыла объяснили бюджетными проблемами: имеющихся средств хватит лишь "на базовое обслуживание".

Решение вызвало резкую реакцию в приграничных населенных пунктах. "Видимо, наступил мир, а нас забыли об этом предупредить", – заявил редакции N12 ответственный за безопасность в одном из поселков.