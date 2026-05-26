Командование тыла обновило инструкции для населенных пунктов на границе с Ливаном

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла обновило инструкции для населенных пунктов, находящихся на "линии противостояния". Инструкции вступят в действие в 6 часов утра 25 мая и будут действовать до 8 часов вечера.

Новые указания также распространяются на населенные пункты Мерон, Бар-Йохай, Ор а-Гануз и Сафсуфа.

В указанных районах будет действовать режим частичной активности.

Собрания – разрешено собираться до 50 человек на открытой местности, и до 200 в помещении.

Образовательная деятельность – без изменений.