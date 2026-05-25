За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары более чем по 70 объектам "Хизбаллы"
время публикации: 25 мая 2026 г., 22:37 | последнее обновление: 25 мая 2026 г., 22:37
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что за последние сутки были атакованы свыше 70 объектов "Хизбаллы" в нескольких районах Ливана с применением более 80 боеприпасов.
В районе Тира были поражены около 10 командных пунктов и складов вооружений.
Кроме того, на юге Ливана, в зоне действия израильских сил, ВВС ликвидировали боевиков "Хизбаллы", передвигавшихся на мотоциклах.
