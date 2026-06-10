Минфин Израиля хочет обложить дата-центры спецналогом
время публикации: 10 июня 2026 г., 07:14 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 07:21
Министерство финансов намерено рассмотреть вопрос о внешних издержках строительства дата-центров и возможном введении специального налога, компенсирующего их влияние на темпы истощения газовых запасов и тарифы на электроэнергию, сообщает The Marker.
Также в минфине рассматривают возможность обязать застройщиков возводить электростанции непосредственно при дата-центрах, чтобы покрывать их собственное потребление и не создавать избыточного спроса на электричество, способного подтолкнуть цены вверх.
К настоящему времени застройщики дата-центров подали заявки на подключение общей мощностью 6 ГВт, что составляет 30% от пикового потребления электроэнергии в Израиле и равнозначно потреблению 1,2 миллионов домохозяйств.