Минфин Израиля хочет обложить дата-центры спецналогом

Министерство финансов намерено рассмотреть вопрос о внешних издержках строительства дата-центров и возможном введении специального налога, компенсирующего их влияние на темпы истощения газовых запасов и тарифы на электроэнергию, сообщает The Marker.

Также в минфине рассматривают возможность обязать застройщиков возводить электростанции непосредственно при дата-центрах, чтобы покрывать их собственное потребление и не создавать избыточного спроса на электричество, способного подтолкнуть цены вверх.

К настоящему времени застройщики дата-центров подали заявки на подключение общей мощностью 6 ГВт, что составляет 30% от пикового потребления электроэнергии в Израиле и равнозначно потреблению 1,2 миллионов домохозяйств.