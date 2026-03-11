СМИ: по оценке ЦАХАЛа, у Ирана осталась треть пусковых установок и около 1500 ракет

Согласно оценке, представленной на утреннем совещании под руководством начальника Генштаба Эяля Замира, за 12 дней операции "Рычание льва" Израилю и США удалось уничтожить или вывести из строя две трети иранских пусковых установок.

По данным разведок, до начала военной кампании Корпус стражей исламской революции располагал более чем 500 пусковыми установками. В настоящее время активными остаются около 160.

По оценкам ЦАХАЛа, у КСИР остается значительный запас баллистических ракет – около 1500 баллистических ракет различных типов.

Еще до начала войны КСИР рассредоточил мобильные пусковые установки по всей стране, передав полномочия на запуски полевым командирам, понимая, что командные штабы будут атакованы противником.

Военный источник сообщил изданию Walla News, что нарастающее давление вынуждает иранских командиров совершать ошибки, которые разведка использует для обнаружения установок. "Через несколько дней мы увидим существенные перемены", – цитирует издание свой источник.