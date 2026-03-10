x
10 марта 2026
10 марта 2026
10 марта 2026
последняя новость: 21:42
10 марта 2026
Экономика

Госбюджет 2026: без реформ и закона о призыве, с секвестром и 38 млрд шекелей на войну с Ираном

Война с Ираном
Бюджет
Коалиция
время публикации: 10 марта 2026 г., 21:40
Chaim Goldberg/Flash90

Правительство Израиля проводит специальное совещание, посвященное экстренному изменению структуры государственного бюджета на 2026 год, который должен быть утвержден не позднее 31 марта.

В целях ускорения процедур коалиционные партии договорились отложить все спорные реформы, включая продвигавшуюся министром финансов Бецалелем Смотричем реформу молочного хозяйства и введение налога на землю. Параллельно ультраортодоксальные партии согласились отказаться от продвижения спорного закона о призыве.

Для покрытия стоимости войны с Ираном оборонный бюджет будет увеличен на 28 миллиардов шекелей, и еще 10 миллиардов шекелей будут выделены в качестве "внебюджетной шкатулки" на экстренные военные нужды. В связи с этим бюджеты всех министерств будут сокращены на 3%.

В то же время коалиционные деньги в размере 5 миллиардов шекелей останутся в бюджете полностью, несмотря на рекомендацию по их сокращению вдвое.

