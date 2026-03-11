Трамп в интервью израильскому журналисту заявил, что война с Ираном скоро закончится

Барак Равид сообщил в эфире 12-го телеканала, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Президент сказал, что война в Иране скоро закончится, так как у Ирана "почти не осталось целей (для ударов)".

"Есть тут и там... В любой момент, когда я захочу, чтобы это закончилось, оно закончится", – приводит Барак Равид слова Трампа в своем Х-блоге.

הנשיא טראמפ אמר לי בראיון טלפוני שהמלחמה עם איראן תסתיים "בקרוב" כיוון ש"כמעט לא נשאר" מה לתקוף. "יש פה ושם...בכל רגע שאני ארצה שזה ייגמר - זה ייגמר", אמר טראמפ. הפרטים בכתבה שלי ב-@N12News https://t.co/kVPwDjZekv pic.twitter.com/wgSjh5ep7K — Barak Ravid (@BarakRavid) March 11, 2026

На сайте 12-го телеканала отмечается: в то время, как Трамп продолжает публично заявлять о достижении большинства целей в Иране и возможном скором завершении войны, высокопоставленные израильские и американские чиновники утверждают, что в ходе внутренних обсуждений не было никаких указаний относительно даты возможного окончания войны.

При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац 11 марта заявил, что война будет продолжаться "без каких-либо ограничений по времени", она будет идти "столько, сколько потребуется, пока мы не достигнем всех целей".