x
11 марта 2026
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 17:48
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трамп в интервью израильскому журналисту заявил, что война с Ираном скоро закончится

Дональд Трамп
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 11 марта 2026 г., 16:34 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 16:46
Трамп в интервью израильскому журналисту заявил, что война с Ираном скоро закончится
AP Photo/Mark Schiefelbein

Барак Равид сообщил в эфире 12-го телеканала, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Президент сказал, что война в Иране скоро закончится, так как у Ирана "почти не осталось целей (для ударов)".

"Есть тут и там... В любой момент, когда я захочу, чтобы это закончилось, оно закончится", – приводит Барак Равид слова Трампа в своем Х-блоге.

На сайте 12-го телеканала отмечается: в то время, как Трамп продолжает публично заявлять о достижении большинства целей в Иране и возможном скором завершении войны, высокопоставленные израильские и американские чиновники утверждают, что в ходе внутренних обсуждений не было никаких указаний относительно даты возможного окончания войны.

При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац 11 марта заявил, что война будет продолжаться "без каких-либо ограничений по времени", она будет идти "столько, сколько потребуется, пока мы не достигнем всех целей".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 марта 2026

СМИ: по оценке ЦАХАЛа, у Ирана осталась треть пусковых установок и около 1500 ракет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2026

12-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует КСИР и "Хизбаллу", обстрелы из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 марта 2026

Reuters: в Израиле считают, что Трамп в ближайшее время не отдаст приказ об окончании войны в Иране