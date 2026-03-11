Компания Jazz реализовала мультиагентную киберзащиту на принципах "джазового джема"

Израильский стартап Jazz Security разработал мультиагентную ИИ-архитектуру, которая заменяет жесткие инструкции безопасности анализом намерений пользователей. Компания уже привлекла $61 миллион.

Вместо жесткой "партитуры" - прописанных правил кибербезопасности, система, разработанная Jazz работает по принципу "интеллектуального джема". В этой мультиагентной архитектуре каждый ИИ-агент играет свою партию в реальном времени: один ведет "ритм" бизнес-процессов, другой отслеживает "мелодию" перемещения данных, а третий следит за "акцентами" в поведении пользователя.

Пока действия сотрудника гармоничны, система не мешает работе, но любая фальшивая нота, например, попытка несанкционированной передачи данных или подозрительный запрос к нейросети, мгновенно улавливается цифровым "слухом". Такой подход позволяет выделить из тысяч ложных срабатываний всего несколько критических инцидентов. Причем ИИ-агенты постоянно обучаются на взаимодействиях друг с другом и с людьми, с которыми они общаются на естественном языке.

Практическая эффективность метода подтверждается: в компании с пятью тысячами сотрудников Jazz сократил ежедневный поток тревожных оповещений с десятков тысяч до всего десяти действительно значимых инцидентов. Это позволяет отделам кибербезопасности сосредоточиться на моментах, которые действительно важны. Клиентами стартапа уже стали такие гиганты, как Lemonade, AlphaSense и CAVA, сообщает Globes.

Сооснователь компании Элад Лави отмечает: "На протяжении многих лет руководители служб безопасности были вынуждены выбирать между защитой данных и поддержанием гибкости бизнеса. Традиционные системы построены на жестких правилах, в результате чего команды тонут в шуме, а реальные риски ускользают. Jazz меняет эту ситуацию, глубоко понимая намерения и контекст каждого инцидента".

Интеграция непосредственно в Microsoft Teams, электронную почту и другие приложения делает защиту органичной частью процесса, не снижая общую продуктивность работы. Компания объявила о привлечении $61 миллиона в рамках первых раундов финансирования, что подтверждает статус Jazz как одного из перспективных игроков на рынке кибербезопасности.