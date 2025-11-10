Сингапур введет сбор за использование экологичного авиатоплива

Сингапур вводит сбор за использование экологичного авиатоплива для пассажиров, вылетающих из страны. Сбор будет действовать с 1 октября 2026 года, пишет Bloomberg.

Размер сбора будет зависеть от класса обслуживания и дальности полета. Максимальная сумма – 41,6 сингапурского доллара ($31,95) – будет взиматься с пассажиров первого и бизнес-класса на рейсах в Северную и Южную Америку. Сбор для пассажиров эконом-класса, вылетающих в Юго-Восточную Азию, составит всего 1 сингапурский доллар.

Транзитные рейсы будут освобождены от уплаты сбора, а перевозка грузов будет тарифицироваться по килограммам, отмечает "Интерфакс".

Сингапур стал первой страной в мире, которая вводит подобный сбор. Собранные средства пойдут на закупку экологичного авиатоплива, производимого, в том числе из сельскохозяйственного сырья. Сингапур планирует нарастить долю использования такого топлива до 3-5% к 2030 году.