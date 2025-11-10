x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 15:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 15:37
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Сингапур введет сбор за использование экологичного авиатоплива

Авиация
Экология
время публикации: 10 ноября 2025 г., 14:14 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 14:17
Сингапур введет сбор за использование экологичного авиатоплива
AP Photo/Mary Altaffer

Сингапур вводит сбор за использование экологичного авиатоплива для пассажиров, вылетающих из страны. Сбор будет действовать с 1 октября 2026 года, пишет Bloomberg.

Размер сбора будет зависеть от класса обслуживания и дальности полета. Максимальная сумма – 41,6 сингапурского доллара ($31,95) – будет взиматься с пассажиров первого и бизнес-класса на рейсах в Северную и Южную Америку. Сбор для пассажиров эконом-класса, вылетающих в Юго-Восточную Азию, составит всего 1 сингапурский доллар.

Транзитные рейсы будут освобождены от уплаты сбора, а перевозка грузов будет тарифицироваться по килограммам, отмечает "Интерфакс".

Сингапур стал первой страной в мире, которая вводит подобный сбор. Собранные средства пойдут на закупку экологичного авиатоплива, производимого, в том числе из сельскохозяйственного сырья. Сингапур планирует нарастить долю использования такого топлива до 3-5% к 2030 году.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 01 ноября 2025

Ученые превращают пищевые отходы в авиационное топливо
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 августа 2023

"Эль-Аль" получил новый Dreamliner, перелетевший через Атлантику на экологичном топливе