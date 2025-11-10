Reuters: в 2024 году Meta заработала $16 млрд на мошеннической рекламе

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю документацию Meta опубликовало данные о том, что в 2024 году эта компания заработала около $16 млрд на рекламе мошенников и запрещенных товаров.

То есть примерно 10% от годовой выручки Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) в прошлом году приходилось на рекламу, связанной с мошенничеством и товарами, запрещенными к продаже через онлайн-платформы.

В среднем пользователям платформ Meta показывалось до 15 млрд "высокорисковых" рекламных показов в день – то есть объявлений с явными признаками мошенничества, отмечает Reuters.

В соцсетях Meta предусмотрен алгоритм жалоб пользователей на мошеннические публикации. Но рассмотрение таких жалоб, как правило, в 2023-2024 годах заканчивалось уведомлением от администрации соцсети о том, что "нарушений не обнаружено". Так, по оценкам за 2023 год, жалобы пользователей о "скамах" (интернет-мошенничестве, в рамках которого пользователя убеждают перечислить деньги злоумышленникам или совершить платеж в их пользу) в 96% случаев игнорировались или отклонялись.

Как пишет Reuters, зачастую администрация соцсетей Meta ограничивалась не блокировкой мошеннической публикации, а применением к ней повышенных тарифов или штрафов, тем самым фактически больше зарабатывая на подозрительных рекламодателях.

Отдельный документ (за конец 2024 года), цитируемый в публикации WARC, оценивает в $3,5 млрд каждые полгода выручки именно от объявлений с "высокими юридическими рисками". Названы четыре мошеннические рекламные кампании, которые в общей сложности приносили Meta $67 млн в месяц.

Компания Meta утверждает, что "агрессивно борется" с мошенниками. Отметим, что в 2025 году действительно администрация Facebook стала заметно чаще блокировать мошенническую рекламу в ответ на жалобы пользователей. Однако в соцсетях Meta по-прежнему множество недобросовестных или откровенно мошеннических рекламных публикаций.

Регуляторы в США и Великобритании все больше уделяют внимания к "скам-рекламе" в соцсетях. По данным правоохранительных органов и банков, на долю платформ Meta за последние годы приходилась значительная часть успешных мошенничеств.

Если выводы Reuters подтвердятся, на рынке онлайн-рекламы могут быть усилены требования к прозрачности модерации и верификации рекламодателей, а также вырастут риски штрафов и исков к Meta в разных юрисдикциях.