Израильский стартап, разрабатывающий технологию ухода за пожилыми, мобилизовал $45 млн

Израильская стартап-компания Sensi.AI, разрабатывающая платформу искусственного интеллекта для ухода за пожилыми, провела раунд C мобилизации капитала, в рамках которого получила $45 миллионов от фондов Qumra Capital, Zeev Ventures, Insight Partners, Entrée Capital, Flint Capital и Jibe Ventures.

В общей сложности за время своего существования компания привлекла около $100 миллионов.

Разработанная компанией система основана на умных звуковых датчиках, которые устанавливаются в доме пожилого человека и анонимно отслеживают жилую среду. Система анализирует звуки, речь и фоновые шумы для выявления поведенческих паттернов, падений, чрезвычайных ситуаций, агрессии или спутанности сознания.

Посредством анализа звука платформа предоставляет медицинским бригадам полную картину физического, когнитивного и эмоционального состояния пожилого человека, позволяя предупреждать в реальном времени о необычных ситуациях, прогнозировать возникновение проблем и оптимизировать управление услугами агентств по уходу.

По словам компании, она в настоящее время обслуживает 80% крупных агентств по уходу на дому в Северной Америке.