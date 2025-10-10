Вашингтон разрешил поставку крупных партий ИИ-чипов в ОАЭ

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США одобрило предоставило корпорации Nvidia лицензию на экспорт ИИ-чипов в Объединенные Арабские Эмираты.

Лицензии были утверждены после того, как ОАЭ представили конкретные планы инвестиций в США, согласованных в мае 2025 года.

Напомним, что еще в 2023 году администрация президента США Джо Байдена ограничила поставки ИИ-чипов странам Ближнего Востока из опасения, что технология попадёт в руки Китая.

Это первая лицензия, выданная Nvidia на экспорт ИИ-чипов в страну Персидского залива с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

Майское соглашение предусматривает создание в Абу-Даби крупного дата-центра в обмен на равноценные инвестиции в США.