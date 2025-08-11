Минфин не будет платить компенсацию израильтянам, застрявшим за границей из-за войны с Ираном

Министерство финансов не намерено выделять средства на выплату компенсаций более чем 100 тысячам израильтян, застрявших за границей во время 12-дневной операции "Народ как лев".

Представители минфина, присутствовавшие на заседании экономической комиссии Кнессета по данному вопросу, объяснили, что в бюджете нет средств на эти компенсации.

В минфине утверждают, что вопрос о компенсациях министерство транспорта должно решать на основании недавно исправленного закона о компенсациях пассажирам (так называемый "Закон Тиби").

В свою очередь в окружении министра транспорта Мири Регев утверждают, что "как минфин умел обеспечить компенсации предприятиям, так нужно обеспечить их и гражданам, которые поехали в отпуск и не должны платить из своего кармана за военную операцию, которая не была их решением".

В минтрансе подчеркивают, что "Закон Тиби" предназначен для случаев, когда рейс был отменен авиакомпанией, а не когда государство закрыло небо для полетов, и что нельзя пытаться переложить выплату компенсаций на авиакомпании, поскольку это может привести к их краху".

Позиция минфина вызвало возмущение и у депутатов Кнессета. Так, член экономической комиссии Владимир Беляк ("Еш Атид") в ходе заседания обвинил министра финансов Бецалеля Смотрича на заседании, что тот "нашёл 3,7 миллиарда шекелей для распределения продовольствия в Газе, но отказывается выделить 250 миллионов шекелей для выплаты компенсации гражданам Израиля, пострадавшим от действий, инициированных правительством Израиля".