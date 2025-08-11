x
11 августа 2025
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 10:59
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Спор о компенсациях за земли под метро: государство дает 80 шекелей за метр, владельцы требуют 3700

Транспорт
время публикации: 11 августа 2025 г., 09:47 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 09:47
Спор о компенсациях за земли под метро: государство дает 80 шекелей за метр, владельцы требуют 3700
Moshe Shai/FLASH90

Неделю назад истек срок подачи исков о компенсации за снижение стоимости недвижимости в связи со строительством линии M1 метрополитена в Гуш-Дане.

Как сообщает "Калькалист", размер компенсаций, предлагаемых государством, в некоторых случаях существенно отличается от того, что требуют владельцы недвижимости.

В качестве примера издание приводит иск владельцев земельного участка в 3 тысячи кв.м. рядом с будущим депо в Ришон ле-Ционе.

Оценщик компании НЕТА, отвечающей за проект метро, оценил ущерб стоимости земель в 80 шекелей за квадратный метр, тогда как оценщик, нанятый землевладельцами, оценил его в 3700 шекелей за квадратный метр.

Причина столь значительного расхождения – в подходе к статусу земли. Государственный оценщик рассматривал участок как сельскохозяйственные земли, тогда как оценщик землевладельцев утверждает, что план строительства метро привел к отмене продвигавшегося до того градостроительного плана, в рамках которого эти земли должны были быть объявлены землями под жилищное строительство.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 марта 2025

Компания НЕТА начинает экспроприацию жилых домов в Гуш-Дане под строительство метро
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 декабря 2024

Компания НЕТА разослала 10000 уведомлений об экспроприации земли между Холоном и Петах-Тиквой