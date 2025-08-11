Спор о компенсациях за земли под метро: государство дает 80 шекелей за метр, владельцы требуют 3700

Неделю назад истек срок подачи исков о компенсации за снижение стоимости недвижимости в связи со строительством линии M1 метрополитена в Гуш-Дане.

Как сообщает "Калькалист", размер компенсаций, предлагаемых государством, в некоторых случаях существенно отличается от того, что требуют владельцы недвижимости.

В качестве примера издание приводит иск владельцев земельного участка в 3 тысячи кв.м. рядом с будущим депо в Ришон ле-Ционе.

Оценщик компании НЕТА, отвечающей за проект метро, оценил ущерб стоимости земель в 80 шекелей за квадратный метр, тогда как оценщик, нанятый землевладельцами, оценил его в 3700 шекелей за квадратный метр.

Причина столь значительного расхождения – в подходе к статусу земли. Государственный оценщик рассматривал участок как сельскохозяйственные земли, тогда как оценщик землевладельцев утверждает, что план строительства метро привел к отмене продвигавшегося до того градостроительного плана, в рамках которого эти земли должны были быть объявлены землями под жилищное строительство.