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Экономика

Правительство единогласно утвердило план развития Севера на 4 млрд шекелей

Галилея
Правительство
время публикации: 11 июня 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 14:37
Правительство единогласно утвердило план развития Севера на 4 млрд шекелей
David Cohen/FLASH90

В ходе специального заседания, прошедшего в Ноф а-Галиле, правительство Израиля утвердило план премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича по развитию Северного округа на 2026-2030 годы.

Общая сумма инвестиций в программу – около 4 миллиардов шекелей. Она разработана совместно с главами муниципалитетов городов Галилеи – Цфата, Акко, Ноф а-Галиля, Назарета, Афулы, Тверии и Кармиэля – и опирается на структуры, действующие в регионе: региональные кластеры и совместные промышленные зоны.

План содержит комплекс мер в области городской реновации, транспорта, экономики, занятости, образования, здравоохранения, личной безопасности и культуры.

Следует подчеркнуть, что речь идет о программе, отдельной от плана развития населенных пунктов линии противостояния на сумму 18 миллиардов шекелей, утвержденного на прошлой неделе.

Экономика
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