Правительство единогласно утвердило план развития Севера на 4 млрд шекелей

В ходе специального заседания, прошедшего в Ноф а-Галиле, правительство Израиля утвердило план премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра финансов Бецалеля Смотрича по развитию Северного округа на 2026-2030 годы.

Общая сумма инвестиций в программу – около 4 миллиардов шекелей. Она разработана совместно с главами муниципалитетов городов Галилеи – Цфата, Акко, Ноф а-Галиля, Назарета, Афулы, Тверии и Кармиэля – и опирается на структуры, действующие в регионе: региональные кластеры и совместные промышленные зоны.

План содержит комплекс мер в области городской реновации, транспорта, экономики, занятости, образования, здравоохранения, личной безопасности и культуры.

Следует подчеркнуть, что речь идет о программе, отдельной от плана развития населенных пунктов линии противостояния на сумму 18 миллиардов шекелей, утвержденного на прошлой неделе.