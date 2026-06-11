Великобритания начала расследование против Ryanair

Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) проверяет, является ли сбор, взимаемый авиакомпанией Ryanair с родителей, желающих сидеть рядом с маленьким ребенком, нарушением законодательства о защите прав потребителей.

Для обычных пассажиров бронирование места является добровольным, однако для пассажиров с детьми от 2 до 11 лет авиакомпания обязывает хотя бы одного взрослого заплатить за "обязательное семейное место". Как правило, сбор составляет около 8 фунтов стерлингов.

CMA заявило, что проверит, являются ли сборы Ryanair за бронирование мест взиманием с родителей платы за выполнение "обязательств в области безопасности детей и требований, связанных с инвалидностью, предусмотренных авиационными правилами".

Британский регулятор также отметил, что Ryanair не применяет этот сбор на рейсах в Италию и из Италии - после вмешательства итальянского органа гражданской авиации.