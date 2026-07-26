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Израиль

Сексуализированное насилие и издевательства: против сиделки из Индии подадут обвинения

Полиция
Расследование
Социальные проблемы
время публикации: 26 июля 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 13:18
Сексуализированное насилие и издевательства: против сиделки из Индии подадут обвинения
Пресс-служба полиции Израиля

Следователи полицейского участка Тират-Кармель завершили сложное расследование, начатое по заявлению родственников пожилой женщине в возрасте более 80 лет, которые заподозрили, что сиделка ("метапелет") жестоко обращается со своей подопечной.

В ходе тайного расследования подтвердились подозрения о том, что сиделка пожилой женщины, 40-летняя гражданка Индии, совершала в отношении пострадавшей сексуализированное насилие, нападала на нее, а также перенебрегала своими обязанностями по уходу за беспомощной пожилой женщиной, пользуясь физическим состоянием подопечной. В ходе расследования вскрылись дополнительные эпизоды, не входившие в первоначальную жалобу.

После сбора улик расследование было переведено в открытую фазу, подозреваемая была арестована в доме пострадавшей, ее паспорт был изъят. Суд неоднократно продлевал срок ее содержания под стражей.

Сегодня против сиделки будет подано обвинительное заключение одновременно с ходатайством о продлении срока предварительного ареста подозреваемой до завершения суда.

Израиль
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