Сексуализированное насилие и издевательства: против сиделки из Индии подадут обвинения

Следователи полицейского участка Тират-Кармель завершили сложное расследование, начатое по заявлению родственников пожилой женщине в возрасте более 80 лет, которые заподозрили, что сиделка ("метапелет") жестоко обращается со своей подопечной.

В ходе тайного расследования подтвердились подозрения о том, что сиделка пожилой женщины, 40-летняя гражданка Индии, совершала в отношении пострадавшей сексуализированное насилие, нападала на нее, а также перенебрегала своими обязанностями по уходу за беспомощной пожилой женщиной, пользуясь физическим состоянием подопечной. В ходе расследования вскрылись дополнительные эпизоды, не входившие в первоначальную жалобу.

После сбора улик расследование было переведено в открытую фазу, подозреваемая была арестована в доме пострадавшей, ее паспорт был изъят. Суд неоднократно продлевал срок ее содержания под стражей.

Сегодня против сиделки будет подано обвинительное заключение одновременно с ходатайством о продлении срока предварительного ареста подозреваемой до завершения суда.