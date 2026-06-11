Google сообщил о сбое в ИИ-платформе Gemini

С раннего утра по американскому времени начали поступать сообщения о том, что чат-бот Gemini корпорации Google не отвечает на запросы, выдает сообщения об ошибках или полностью прекращает работу.

Многие пользователи сообщают, что при попытке воспользоваться сервисом сталкиваются с ошибками Error 1076 и Error 1099, а также с общим сообщением "Something went wrong".

По имеющимся данным, сбой затронул Gemini на различных платформах, в том числе в веб-версии, на устройствах Android и iPhone, в браузере Chrome и на компьютерах Mac.

Google сообщила, что инцидент связан с работой Gemini в рамках Google Workspace - пакета приложений, включающего Docs, Sheets, Slides и Drive.

Компания также обновила свою официальную страницу статуса, подтвердив осведомленность о проблеме и ведущуюся работу по ее устранению. Впоследствии Google сообщила, что решение найдено и находится в процессе развертывания для пользователей. Тем не менее компания пока не назвала сроки полного восстановления работы сервиса.