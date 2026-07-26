На пляже в Ашдоде найдена редкая монета, отчеканенная на Кипре 2500 лет назад

На пляже в Ашдоде обнаружена редкая древняя монета, отчеканенная на Кипре около 2500 лет назад. Управление древностей Израиля сообщило, что это первая монета такого типа, найденная на территории страны.

Монету нашел Ави Чепрак, заместитель директора отдела пляжей муниципалитета Ашдода. Он часто помогает отдыхающим искать потерянные украшения, ключи и другие предметы. Около месяца назад во время одной из таких проверок он заметил на пляже древнюю монету и передал ее специалистам Управления древностей.

Экспертиза показала, что монета была отчеканена в городе Саламин на Кипре примерно в середине V века до н.э., в персидский период. Это монета номиналом сиглос, весом около 11 граммов. По словам исследователя и куратора нумизматического отдела Управления древностей Янива Давида-Леви, при более детальном изучении выяснилось, что монета, вероятно, изготовлена не из чистого серебра, а из металла с серебряным покрытием. Такая практика известна по кипрским монетам того периода и связывается с нехваткой серебра на острове.

На одной стороне монеты изображен лежащий баран, обращенный влево. На другой стороне – голова барана, также обращенная влево, в углубленной квадратной рамке, характерной для технологии чеканки. Рядом видна вертикально расположенная лавровая ветвь, а под ней – три знака, предположительно выполненные кипрским силлабическим письмом.

В Управлении древностей отмечают, что крупные серебряные монеты персидского периода редко сохранялись целиком: обычно их разрезали на фрагменты, использовавшиеся в местной торговле как "куски серебра". Поэтому находка целой монеты на побережье представляет особую научную ценность.

Специалист по древним кипрским монетам Эвангелин Марку из Института исторических исследований Национального фонда исследований Греции заявила, что монеты Саламина V века до н.э. известны в Восточном Средиземноморье, однако находки с точно установленным местом обнаружения помогают изучать торговые и морские связи между Кипром и регионом Земли Израиля в персидский период.