"Большая семерка" выступила против отмены антироссийских санкций

Лидеры государств "Большой семерки" провели вечером 11 марта видеоконференцию, на которой обсуждались экономические последствия войны на Ближнем Востоке, в первую очередь – блокада Ираном Ормузского пролива.

Достигнута договоренность о создании рабочей группы для обсуждения вопроса о военном сопровождении судов в Персидском заливе, "когда для этого возникнут условия". К работе предложено привлечь судоходные и страховые компании.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что главы ведущих стран мира приняли решение не смягчать санкции против России. О возможности такого шага, чтобы сохранить стабильность на рынке энергоносителей, заявлял президент США Дональд Трамп.