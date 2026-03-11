x
Экономика

Минфин утвердил переезд "Сафари" из Рамат-Гана

Рамат-Ган
Недвижимость
время публикации: 11 марта 2026 г., 12:48 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 12:48
Omer Fichmanl/Flash90

Земельное управление сообщило, что министерство финансов одобрило соглашение с мэрией Рамат-Гана о переносе зоологического сада "Сафари" на территорию парка Ариэля Шарона.

Напомним, что в рамках подписанного в январе 2026 года соглашения новый зоопарк будет располагаться в муниципальных границах Рамат-Гана, поскольку территория города будет увеличена на 100 гектаров. Строительство будет финансироваться государством, для чего предполагается выделить около 500 миллионов шекелей. Значительно улучшатся условия содержания животных, а посещение станет более интересным.

"Территория Национального парка практически удвоится. Бетонные стены "Сафари" будут снесены, и к парку присоединится площадь в десятки гектаров. После высадки более 10000 деревьев он превратиться к крупнейшие "зеленые легкие" Гуш-Дан", – пишет мэр в Facebook.

Это позволит создать новые въезды в город, разгрузив пробки на юге и востоке Рамат-Гана, в том числе – на Алуф Саде.

Запланировано также возведение "умного района" с использованием технологии искусственного интеллекта, автономными источниками энергии. Будут построены доступное жилье для молодых семей, учебные заведения, новая спортивная арена, места проведения досуга.

Парк "Сафари" работает на нынешнем месте с 1974 года. Здесь представлено около 1200 животных, относящихся к 120 видам. На территории парка действует ветеринарная больница. Он участвует во множестве программ по спасению исчезающих видов и сохранению биологического разнообразия.

