11 марта 2026
Спорт

Министр спорта Ирана заявил, что иранцы отказались от участия в чемпионате мира по футболу

Война с Ираном
Футбол
Спорт/важное
время публикации: 11 марта 2026 г., 15:09
Министр спорта Ирана заявил, что иранцы отказались от участия в чемпионате мира по футболу
AP Photo

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу.

"Спорт-экспресс" приводит его заявление: " После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете враждебных действий, предпринятых против Ирана, за восемь или девять месяцев нам были навязаны две войны, и несколько тысяч наших граждан были убиты. По этой причине у нас, безусловно, нет возможности участвовать в таком мероприятии".

Спорт
