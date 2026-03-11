x
11 марта 2026
|
последняя новость: 11:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 марта 2026
|
11 марта 2026
|
последняя новость: 11:38
11 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израиль и США расширили договор о грузовом авиасообщении

США
Авиация
время публикации: 11 марта 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 11:32
Израиль и США расширили договор о грузовом авиасообщении
Yossi Aloni/Flash90

В вторник, 10 марта, министр транспорта Израиля Мири Регев и посол США в Израиле Майк Хакаби в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаниягу подписали поправку к авиационному соглашению между странами от 2010 года.

Новый протокол предоставляет израильским и американским авиакомпаниям так называемое "право седьмой свободы" для грузовых операций.

Фактически это означает, что израильские грузовые рейсы могут осуществляться из третьей страны в США без посадки в Израиле, а американские грузовые рейсы – из третьей страны в Израиль без посадки в США.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook