Израиль и США расширили договор о грузовом авиасообщении

В вторник, 10 марта, министр транспорта Израиля Мири Регев и посол США в Израиле Майк Хакаби в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаниягу подписали поправку к авиационному соглашению между странами от 2010 года.

Новый протокол предоставляет израильским и американским авиакомпаниям так называемое "право седьмой свободы" для грузовых операций.

Фактически это означает, что израильские грузовые рейсы могут осуществляться из третьей страны в США без посадки в Израиле, а американские грузовые рейсы – из третьей страны в Израиль без посадки в США.