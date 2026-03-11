Испания отзывает посла из Израиля и снижает уровень отношений

Правительство Испании приняло решение отозвать посла из Израиля и снизить уровень отношений. Во главе дипломатической миссии будет стоять временный поверенный в делах.

"По предложению министра иностранных дел, по делам Евросоюза и сотрудничества и после обсуждения вопроса 10 марта советом министров, я принял решение об окончании каденции г-жи Аны Марии Саломон Перес на посту посла в государстве Израиль", – сообщил премьер-министр Педро Санчес.

Испания – одно из наиболее враждебных Израилю государств Европы. Правительство обвиняет еврейское государство в "геноциде" жителей Газы, а американо-израильский удар по Ирану называет агрессией. В связи с последним президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду разрывом экономических отношений.

Тем не менее, министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес сообщил журналистам: и посольство Испании в Вашингтоне, и американское посольство в Мадриде продолжают работу в нормальном режиме.