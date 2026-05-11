ZoomInfo закрывает свой центр в Израиле и увольняет 300 работников

Сотрудники центра разработки американской компании бизнес-аналитики ZoomInfo в Раанане получили в воскресенье, 10 мая, уведомление о закрытии израильского подразделения до конца года.

В результате закрытия будут уволены около 300 человек - преимущественно технические специалисты, инженеры, продакт-менеджеры и дата-аналитики.

Первая группа сотрудников завершит работу до конца текущего месяца, остальные будут последовательно уволены до конца года. В течение недели каждый сотрудник получит индивидуальное уведомление с указанием даты увольнения и условий компенсационного пакета.

ZoomInfo была основана в 2000 году в Бостоне израильским предпринимателем Йонатаном Штерном и программистом Мишелем Декри. В 2017 году компания была впервые продана американскому частному инвестиционному фонду Great Hill Partners. Два года спустя ее приобрёл прямой конкурент - американская компания бизнес-аналитики DiscoverOrg, основанная в 2003 году предпринимателем иранского происхождения Генри Шаком в возрасте 23 лет.

После сделки DiscoverOrg отказалась от собственного бренда и взяла имя поглощённой компании. В 2021 году ZoomInfo совершила крупное приобретение в Израиле, купив стартап Chorus.ai за 575 миллионов долларов наличными.

Решение о закрытии принято накануне публикации квартальной отчётности компании, выход которой ожидается завтра. В последние годы ZoomInfo сталкивается с замедлением роста, жесткой конкуренцией и технологическими переменами в сфере ИИ.