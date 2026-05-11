Стрельба в Рамле, ранены четыре женщины

Четыре женщины получили ранения различной степени тяжести в результате нападения с применением огнестрельного оружия утром в понедельник, 11 мая, в Рамле.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА обнаружили трех раненых женщин примерно 30 лет. Состояние одной из них оценивается как критическое, еще одна – в тяжелом состоянии, а третья – в состоянии средней степени тяжести.

Также в больницу была доставлена женщина с легкими ранениями от осколков стекла.