11 мая 2026
Внук Кеннеди заявил, что поддерживает ограничение поставок оружия Израилю

время публикации: 11 мая 2026 г., 04:52 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 06:14
Джек Шлоссберг, внук президента США Джона Кеннеди и один из ведущих кандидатов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка Джеральда Надлера, заявил, что поддерживает ограничение поставок оружия Израилю и считает, что США "уже проиграли" войну с Ираном.

Как сообщает Ynet со ссылкой на предвыборные дебаты в синагоге Stephen Wise Free Synagogue в Манхэттене, Шлоссберг, еврей по отцовской линии, сказал, что проголосовал бы за инициативу сенатора Берни Сандерса о блокировании передачи Израилю бомб и военного оборудования на сумму 440 млн долларов.

По словам Шлоссберга, противодействие войне с Ираном должно означать и отказ от финансирования этой войны. При этом он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает финансирование системы ПРО "Железный купол" и признает Израиль еврейским государством. Его позиция прозвучала на фоне внутридемократической борьбы за округ NY-12, где вопрос отношения к Израилю и войне с Ираном стал одним из центральных в кампании.

