Минобороны требует 5 млрд шекелей на трибунал над участниками резни 7 октября

Утверждение закона о специальном трибунале для террористов, участвовавших в резне 7 октября 2023 года, находится на финишной прямой, однако формат проведения трибунала все еще вызывает споры.

Как сообщает экономический обозреватель 12-го канала ИТВ Юваль Саде, министерство обороны запросило на организацию трибунала 5 миллиардов шекелей, то есть около 14 миллионов шекелей на каждого из приблизительно 360 террористов, ожидающих трибунала.

В министерстве финансов утверждают, что сумма, запрошенная минобороны, сильно завышена, и оценивают организационные расходы в 1,8 миллиарда шекелей.