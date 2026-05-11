Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 11 мая, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Утром туман в районе прибрежной равнины и на севере Негева.

В Иерусалиме – 15-27 градусов, в Тель-Авиве – 17-25, в Хайфе – 17-24, в Эйлате – 23-36, в Беэр-Шеве – 15-31, на побережье Мертвого моря – 22-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-25, в Ариэле – 16-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-31, на Голанских высотах – 15-32.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн 10-40 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

Во вторник температура резко повысится, будет жарко. В среду жара спадет. В четверг без существенных изменений. В пятницу-субботу – тепло, переменная облачность, возможны дожди. В воскресенье ожидается резкое повышение температуры, очень жарко.