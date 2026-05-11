Нетаниягу в интервью CBS: война с Ираном не окончена, обогащенный уран должен быть вывезен

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал интервью программе 60 Minutes телеканала CBS News – первое интервью американскому телеканалу с начала войны с Ираном. С Нетаниягу беседовал журналист Мейджор Гарретт. Главными темами стали война с Ираном, судьба иранского обогащенного урана, боевые действия против "Хизбаллы", перспективы расширения союзов Израиля с арабскими государствами, помощь США, война в Газе и падение поддержки Израиля в американском обществе.

Отвечая на вопрос, закончилась ли война с Ираном, Нетаниягу заявил, что Израиль и США "добились многого", но война не завершена. По его словам, в Иране по-прежнему остаются ядерные материалы, которые должны быть вывезены, объекты по обогащению урана, которые должны быть демонтированы, поддерживаемые Ираном прокси-структуры и баллистические ракеты, которые Тегеран продолжает стремиться производить. "Мы многое разрушили, но все это еще существует, и работа должна быть продолжена", – сказал Нетаниягу.

На вопрос, каким образом высокообогащенный уран должен быть вывезен из Ирана, Нетаниягу ответил: "Вы входите и забираете его". Когда Гарретт спросил, идет ли речь о спецназе Израиля или США, премьер отказался обсуждать детали, но сказал, что президент Дональд Трамп говорил ему: "Я хочу войти туда", и что физически это возможно. "Если есть соглашение, и вы входите и забираете это – почему нет? Это лучший способ", – сказал Нетаниягу. На вопрос, можно ли вывезти уран силой при отсутствии соглашения, он ответил, что не будет говорить о военных планах, возможностях или сроках.

Нетаниягу также дал понять, что прекращение войны с Ираном не обязательно означает прекращение войны с "Хизбаллой". По его словам, Тегеран хотел бы добиться прекращения огня на всех фронтах, чтобы сохранить "Хизбаллу" в Ливане. Израиль, подчеркнул премьер, этого не примет. "Они продолжают мучить Ливан, держать его народ в заложниках и обстреливать наши города и общины. Вы бы хотели так жить?" – сказал Нетаниягу. При этом он добавил, что если иранский режим будет ослаблен или падет, это, по его оценке, станет концом "Хизбаллы", ХАМАСа и, вероятно, хуситов, поскольку рухнет вся "конструкция террористической сети прокси", созданная Ираном.

Говоря о возможности падения режима в Тегеране, Нетаниягу сказал, что это возможно, но не гарантировано. Он отверг утверждение The New York Times, будто на совещании в Белом доме 11 февраля этого года убеждал Трампа в гарантированной возможности смены режима в Иране. По словам Нетаниягу, он и Трамп обсуждали неопределенность и риски, но пришли к выводу, что опасность бездействия выше, чем опасность действия. Премьер также признал, что проблема Ормузского пролива и масштаб рисков, связанных с его перекрытием, "стали понятны по мере развития боевых действий", добавив: "Никто не обладал совершенным предвидением. И иранцы – тоже".

Нетаниягу заявил CBS, что видит возможность не только сохранения, но и расширения союзов Израиля с арабскими государствами. По его словам, он слышит от некоторых арабских стран сигналы, которых прежде не слышал: "Давайте усилим наш союз с Израилем, потому что это сдерживает Иран; давайте усилим наш союз с Израилем, потому что мы можем делать с Израилем удивительные вещи". Премьер сказал, что речь идет об экономическом сотрудничестве в сферах энергетики, искусственного интеллекта, квантовых технологий и других областях, где Израиль силен, однако отказался раскрывать детали.

Отдельно Нетаниягу подтвердил, что Китай, по данным Израиля, оказывал Ирану определенную поддержку в сфере производства ракетных компонентов. На вопрос, беспокоит ли его это, он ответил: "Мне это не понравилось". Когда Гарретт уточнил, происходит ли это сейчас, Нетаниягу сказал: "Возможно", но отказался говорить подробнее, заявив, что "когда необходимо, у него закрыт рот".

Одним из самых заметных заявлений интервью стала позиция Нетаниягу по американской военной помощи Израилю. США ежегодно предоставляют Израилю военную помощь в размере 3,8 млрд долларов. Нетаниягу заявил, что Израиль должен пересмотреть финансовые отношения с Вашингтоном и постепенно отказаться от американской финансовой поддержки. "Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку – финансовый компонент нашего военного сотрудничества", – сказал премьер. По его словам, Израиль должен "отучить себя" от оставшейся военной помощи США. Нетаниягу предложил начать этот процесс уже сейчас и завершить его в течение десяти лет. Отметим, что об этом Нетаниягу заявлял и ранее.

Говоря о снижении поддержки Израиля в США, Нетаниягу связал это прежде всего с влиянием социальных сетей, которые он назвал "восьмым фронтом войны". Он заявил, что Израиль прилагает "невероятные усилия", чтобы увести гражданских лиц из зоны боевых действий, включая миллионы SMS, телефонные звонки, листовки и предупреждения. По словам Нетаниягу, падение поддержки Израиля в США почти полностью коррелирует с геометрическим ростом влияния социальных сетей. При этом он признал, что израильская армия, как и любая армия на войне, допускает ошибки, в результате которых гибнут гражданские, но подчеркнул, что эти удары не являются преднамеренными.

В связи с войной в Газе Нетаниягу заявил, что ХАМАС должен быть разоружен, сектор – демилитаризован, а население – "дерадикализировано". На вопрос, должна ли это сделать международная структура или Израиль, он ответил: "Найдите мне страны, которые это сделают". По словам Нетаниягу, если это придется делать Израилю, он сам выберет время и обстоятельства. "Мы не позволим ХАМАСу когда-либо снова угрожать Израилю. Это должно быть сделано – трудным путем или легким. Я всегда предпочитаю легкий путь", – сказал он.

В финальной части интервью Гарретт спросил Нетаниягу о сложившемся у части критиков впечатлении, что у него есть "тяга к конфликту". Нетаниягу ответил, что до 7 октября 2023 года его, напротив, считали, возможно, самым сдержанным в военном отношении премьер-министром в истории Израиля: политически жестким, но военным образом сдержанным. "Очевидно, это изменилось 7 октября, потому что они собирались нас уничтожить", – сказал он. По словам Нетаниягу, он рассматривал нападение ХАМАСа не как отдельную атаку, а как удар всей иранской оси, пытавшейся "затянуть вокруг Израиля петлю смерти". "На второй день войны я сказал: мы изменим Ближний Восток. Они думают, что смогут стереть с лица земли единственное еврейское государство и 3500 лет еврейской истории. Этого не будет. Не при мне. И я сказал гражданам Израиля: не при вас", – заявил Нетаниягу.