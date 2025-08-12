Профсоюз выделит 5 млн шекелей на зарплаты работникам порта Эйлата

Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") переведет 5 миллионов шекелей порту Эйлата, который практически не функционирует с начала войны, для выплаты зарплат работникам.

Параллельно такую же сумму из собственных средств компании Эйлатского порта выделят ее владельцы.

Договоренность о выделении денег на зарплаты 120 работникам порта была достигнута в ходе встречи председателя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида с владельцем порта и с его генеральным директором.

Средства будут выделены из Фонда помощи предприятиям в бедственном положении.

Также было согласовано, что часть работников перейдут в порт Ашдода с сохранением прав и с возможностью вернуться в порт Эйлата.