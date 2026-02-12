Стрельба в Сегев-Шаломе, пять убийств за 12 часов в Израиле

Служба скорой помощи МАДА, вызванная утром в четверг, 12 февраля, в бедуинскую деревню Сегев-Шалом в Негеве, обнаружила на месте молодого мужчину с проникающими ранениями и без признаков жизни.

После реанимационных процедур он был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где была констатирована его смерть.

Примерно за 12 последних часов в Израиле произошли пять убийств – в Фурейдисе, Лоде, Ярке, Рахате и Сегев-Шалом.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 44 израильских араба.