12 февраля 2026
12 февраля 2026
Израиль

Стрельба в Сегев-Шаломе, пять убийств за 12 часов в Израиле

Криминал в арабском секторе
Негев
время публикации: 12 февраля 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 07:49
Стрельба в Сегев-Шаломе: молодой мужчина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи МАДА, вызванная утром в четверг, 12 февраля, в бедуинскую деревню Сегев-Шалом в Негеве, обнаружила на месте молодого мужчину с проникающими ранениями и без признаков жизни.

После реанимационных процедур он был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, где была констатирована его смерть.

Примерно за 12 последних часов в Израиле произошли пять убийств – в Фурейдисе, Лоде, Ярке, Рахате и Сегев-Шалом.

В 2025 году в арабском секторе произошли 255 убийств. С начала 2026 года в криминальных инцидентах были убиты 44 израильских араба.

Израиль
