Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Венеции" и вышел в четвертьфинал
время публикации: 12 февраля 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 07:44
Завершился групповой турнир в Еврокубке. Столичный "Апоэль" в последнем матче проиграл "Венеции" 80:83.
"Апоэль" занял первое место в группе и вышел в четвертьфинал.
В четвертьфинал также вышли "Бехчешехир Колледжи", "Бешикташ" и "Бург".
В первый этап плэй-офф вышли "Цедевита Олимпия", "Венеция", "Манреса", "Клуж-Напока", "Будучность", "Тюрк Телеком", "Тренто" и "Хемниц".
