x
12 февраля 2026
|
последняя новость: 08:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 февраля 2026
|
12 февраля 2026
|
последняя новость: 08:03
12 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Венеции" и вышел в четвертьфинал

Баскетбол
время публикации: 12 февраля 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 07:44
Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Венеции" и вышел в четвертьфинал
AP Photo/Anna Fuder

Завершился групповой турнир в Еврокубке. Столичный "Апоэль" в последнем матче проиграл "Венеции" 80:83.

"Апоэль" занял первое место в группе и вышел в четвертьфинал.

В четвертьфинал также вышли "Бехчешехир Колледжи", "Бешикташ" и "Бург".

В первый этап плэй-офф вышли "Цедевита Олимпия", "Венеция", "Манреса", "Клуж-Напока", "Будучность", "Тюрк Телеком", "Тренто" и "Хемниц".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 февраля 2026

НБА. Денни Вулф набрал 14 очков, Бен Сараф - 12. "Бруклин" проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 февраля 2026

НБА. Дени Авдия набрал 11 очков. "Миннесота" разгромила "Портленд"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 февраля 2026

Лига чемпионов ФИБА. "Апоэль" проиграл литовцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 февраля 2026

НБА. Массовая драка в матче "Шарлотт" - "Детройт"