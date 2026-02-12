Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Венеции" и вышел в четвертьфинал

Завершился групповой турнир в Еврокубке. Столичный "Апоэль" в последнем матче проиграл "Венеции" 80:83.

"Апоэль" занял первое место в группе и вышел в четвертьфинал.

В четвертьфинал также вышли "Бехчешехир Колледжи", "Бешикташ" и "Бург".

В первый этап плэй-офф вышли "Цедевита Олимпия", "Венеция", "Манреса", "Клуж-Напока", "Будучность", "Тюрк Телеком", "Тренто" и "Хемниц".