12 февраля 2026
Экономика

Британский суд запретил называть напиток из овса молоком

Сельское хозяйство
Великобритания
время публикации: 12 февраля 2026 г., 22:58 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 23:00
Коллегия Верховного суда Великобритании в составе пяти судей единогласно постановила, что шведская компания Oatly, производящая напитки из овса, не может использовать слово "молоко" для продвижения своей продукции на территории Соединенного королевства.

Решение было вынесено по иску отраслевого объединения британской молочной промышленности Dairy UK, требовавшего запретить Oatly использовать слоган "Пост-молочное поколение" (Post Milk Generation)

В обосновании судьи пояснили, что данное выражение не описывает чёткую характеристику продукта, а сосредоточено на описании целевой аудитории — молодых потребителей, обеспокоенных процессами производства и потребления традиционного молока.

Судьи отметили, что даже если слоган можно трактовать как описание качества продукта, он делает это "косвенным и расплывчатым" способом, не соответствующим требованиям закона, согласно которому наименование "молоко" зарезервировано только для определённых видов продукции.

