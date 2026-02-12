В Тамре убита женщина – шестое убийство в арабском секторе за сутки

Женщина в возрасте около 40 лет была обнаружена без признаков жизни в Тамре. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", женщина получила крайне тяжелые огнестрельные ранения в верхнюю часть тела и скончалась на месте.

На место происшествия прибыли крупные силы полиции, которые оцепили район и начали розыск подозреваемых. Речь идет о криминальной подоплеке преступления.

Это шестое убийство в арабском секторе за последние сутки, и с начала 2026 года в арабском секторе были убиты 47 человек.