WSJ: США тайно переправили в Иран 6000 терминалов Starlink

Администрация Дональда Трампа тайно переслала тысячи терминалов Starlink в Иран после масштабного отключения доступа к интернету иранскими властями во время январских антиправительственных митингов. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Целью этого шага было сохранить иранским диссидентам доступ к интернету в условиях блокировки. По сообщению WSJ, были контрабандой переправлены примерно 6000 комплектов терминалов спутникового интернета – впервые США напрямую направили Starlink в Иран.

По словам чиновников, Госдепартамент закупил почти 7000 терминалов Starlink в предшествующие месяцы – большинство из них в январе – чтобы помочь антиправительственным активистам обходить отключения интернета в Иране. Закупка стала возможной после того, как назначенцы администрации Трампа на высоком уровне решили перенаправить часть средств с других инициатив по поддержке свободы интернета внутри Ирана на покупку терминалов Starlink.

Источник сообщил, что президент США Дональд Трамп знал об этих поставках, однако не уточнил, лично Трамп одобрил этот план, или решение принял кто-либо другой. Белый дом отказался комментировать сообщение.