После нападения ультраортодоксов на резервистов планируется акция протеста на 2-м шоссе

Организация "Катеф ле-Катеф" ("Плечом к плечу") проведет в пятницу, 13 февраля, акцию протеста против намерения правительства утвердить закон, освобождающий ультрарелигиозных молодых людей от службы в армии.

Как сообщает Walla, поводом для проведения акции, в ходе которой планируются нарушения движения транспорта, стало нападение ультраортодоксов на активистов–"милуимников", раздававших листовки в Бней-Браке. Инцидент произошел в среду: активисты приехали в Бней-Брак раздавать листовки с призывами к молодым людям рассмотреть существующие варианты службы. Местные жители напали на них, они рвали и сжигали листовки, оскорбляли солдат и избивали их, в результате чего те были вынуждены спасаться бегством.

В пятницу сотни резервистов и общественных активистов проедут автоколонной по 2-му шоссе ("Квиш а-Хоф", или Прибрежное шоссе), нарушая движение транспорта и протестуя против закона о призыве. Они будут ездить вдоль трассы на легковых и грузовых автомобилях, намеренно замедляя движение на протяжении многих часов. В полиции готовятся к многокилометровым пробкам на 2-м шоссе и заранее рекомендуют водителям рассмотреть альтернативные маршруты.

Акцию возглавляет молодежное движение "Катеф ле-Катеф", объединяющее резервистов, инвалидов ЦАХАЛа и людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Организаторы акции объяснили, что намерены показать стране, что "без равного распределения бремени не будет нормальной жизни".