Трамп упрекнул президента Израиля в том, что тот отказался помиловать Нетаниягу

Президент США Дональд Трамп заявил, что его израильский коллега Ицхак Герцог "должен стыдиться" за то, что не предоставил помилование главе израильского правительства Биньямина Нетаниягу, против которого ведутся судебные разбирательства по обвинению в злоупотреблении доверием, коррупции и взяточничестве.

Отвечая на вопросы журналистов о том, несет ли Нетаниягу ответственность за провал в сфере безопасности, следствием которого стала атака ХАМАСа 7 октября 2023 года, Дональд Трамп заявил, что "ответственность лежит на всех" и напомнил, что атака была внезапной и непредвиденной.

Трамп назвал Нетаниягу "очень хорошим премьер-министром военного времени", после чего выступил с критикой в отношении президента Израиля Ицхака Герцога: "У вас есть президент, который отказался дать ему помилование. Ему должно быть стыдно. У него есть главная власть – давать помилования, а он этого не делает. Думаю, израильский народ должен пристыдить его. Позорно, что он этого не делает".

Из канцелярии президента Израиля поступил следующий комментарий: "Президент Государства Израиль в настоящий момент находится в полете обратно в Израиль после поездки в Австралию. Как уже неоднократно разъяснялось, просьба главы правительства в соответствии с правилами находится в министерстве юстиции для получения профессионального заключения. Только после завершения этого процесса президент государства рассмотрит просьбу в соответствии с законом, в интересах государства, по велению совести и без какого-либо внешнего или внутреннего давления".

"Президент Герцог высоко ценит президента Трампа за его значительный вклад в безопасность Государства Израиль, – сказано в официальном сообщении далее. – Израиль – суверенное государство. Вопреки впечатлению, которое могло сложиться из слов президента Трампа, президент Герцог пока не принял никакого решения по этому вопросу".